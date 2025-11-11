11 ноября, 15:45Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении балкона в Чечне
Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Чеченской Республике"/Александр Артёменков
Более 20 человек пострадали при обрушении балкона частного дома в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.
По факту произошедшего организована проверка по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Чечни тоже начала проверку. В региональном ведомстве уточнили, что обрушился деревянный навес дома. Это произошло во время церемонии похорон.
В свою очередь, телеграм-каналы сообщили, что в тот момент мужчины находились на улице, а женщины внутри. В результате пол не выдержал веса людей и обрушился в подвал дома.
Ранее две женщины пострадали в результате обвала балкона на втором этаже жилого дома в подмосковном Голицыне. Их госпитализировали.
Фонд капитального ремонта пообещал начать раньше срока ремонт балконов в этом здании. Изначально работы планировали провести в период с 2026 по 2028 год.