Более 20 человек пострадали при обрушении балкона в Чечне

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Чеченской Республике"/Александр Артёменков

Более 20 человек пострадали при обрушении балкона частного дома в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

По факту произошедшего организована проверка по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Чечни тоже начала проверку. В региональном ведомстве уточнили, что обрушился деревянный навес дома. Это произошло во время церемонии похорон.

В свою очередь, телеграм-каналы сообщили, что в тот момент мужчины находились на улице, а женщины внутри. В результате пол не выдержал веса людей и обрушился в подвал дома.

Ранее две женщины пострадали в результате обвала балкона на втором этаже жилого дома в подмосковном Голицыне. Их госпитализировали.

Фонд капитального ремонта пообещал начать раньше срока ремонт балконов в этом здании. Изначально работы планировали провести в период с 2026 по 2028 год.

