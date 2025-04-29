Житель Омска разбился при падении с поврежденной крыши павильона

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

В Омске мужчина разбился, упав с крыши торгового павильона, поврежденной во время пыльной бури. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале.

По данным следователей, инцидент произошел 29 апреля на Заозерной улице, 32/3. Мужчина упал на асфальт вместе с листом профнастила. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что погибшим оказался 55-летний хозяин киоска.

В настоящее время на месте случившегося работают следователи. Они устанавливают причины несчастного случая. После проверки будет вынесено процессуальное решение, отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснение обстоятельств контролирует прокуратура Советского округа Омска. На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Павел Умрихин. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки.

В Омске ввели режим повышенной готовности из-за пыльной бури и сильного ветра. Непогода пришла в город днем 29 апреля. Серая пыль оседает на транспорте и зданиях. Кроме того, в городе дует сильный порывистые ветер со скоростью до 25 метров в секунду.

Ранее мужчина пострадал после обрушения кровли жилого дома в Красноярске из-за ветра. Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Также повреждения получили несколько балконов в квартирах.