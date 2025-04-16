Двое рабочих упали с высоты на стройке на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих упали с высоты на улице 5-й Магистральной в Москве. Инцидент произошел во время проведения монтажных работ на одном из строительных объектов, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

По информации пресс-службы ведомства, в результате падения 22-летний рабочий погиб на месте. Его 43-летний коллега был госпитализирован, но позже скончался в больнице.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ход и результаты проверки контролирует Савеловская межрайонная прокуратура. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Москве.

"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, изъята служебная документация организации, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская", – говорится в сообщении.

Ранее двое рабочих упали с высоты на строительном объекте нежилого здания в ТиНАО. Один из мужчин погиб на месте. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Схожий инцидент произошел на строительном объекте производственного здания в Зеленограде. Двое рабочих были госпитализированы после падения с высоты. Правоохранители установят лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.