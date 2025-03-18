Двое рабочих госпитализированы после падения с высоты в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих были госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте производственного здания в Зеленограде, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства Зеленоградского административного округа взяли на контроль выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Правоохранители установят лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.

Схожий инцидент произошел ранее на северо-западе Москвы. Рабочий субподрядной организации скончался после падения с высоты на строительном объекте на улице Нижние Мневники.

До этого еще один мужчина погиб на строительном объекте на Заречной улице в районе Филевский Парк. По данному факту проводилась процессуальная проверка.