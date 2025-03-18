18 марта, 19:50Происшествия
Двое рабочих госпитализированы после падения с высоты в Зеленограде
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двое рабочих были госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте производственного здания в Зеленограде, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства Зеленоградского административного округа взяли на контроль выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Правоохранители установят лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.
Схожий инцидент произошел ранее на северо-западе Москвы. Рабочий субподрядной организации скончался после падения с высоты на строительном объекте на улице Нижние Мневники.
До этого еще один мужчина погиб на строительном объекте на Заречной улице в районе Филевский Парк. По данному факту проводилась процессуальная проверка.
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