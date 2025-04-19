Два человека пострадали из-за обвала балкона в жилом доме в подмосковном Голицыне

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Две женщины пострадали в результате обвала балкона на втором этаже жилого дома в подмосковном Голицыне. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем телеграм-канале.

Обеих доставили в 45-ю городскую больницу Звенигорода, уточнил он, добавив, что обратился к главврачу Одинцовской областной больницы с просьбой докладывать ему об их состоянии.

Более того, Иванов заверил, что власти покроют все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и восстановлением женщин. Также он уточнил, что Фонд капитального ремонта запланировал отремонтировать балконы всего дома в период с 2026 по 2028 год.

"Будем добиваться, чтобы сроки сдвинули на как можно более ранее время. Упавший балкон и квартиру, где это произошло, отремонтируем отдельно. Пока жильцам выдано уведомление не пользоваться балконами", – добавил Иванов.

Ранее трое мужчин оказались заживо погребены из-за несчастного случая в Абхазии. Как пояснили в МЧС по Гагрскому району, местный житель попросил рабочих провести водоотвод около вокзала на Сухумском шоссе.

Однако, когда они спустились в яму после окончания работ, на них обрушилась земля. Спасатели получили информацию о случившемся уже когда пострадавшие скончались.