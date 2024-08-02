Телевидение Китая: не менее 38 человек погибли при обрушении моста в Китае

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Число погибших при обрушении моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая может составить 38 человек, передает Центральное телевидение Китая.

При этом еще 24 пропали без вести. ЧП произошло на автотрассе в городе Шанло из-за наводнения. По нынешней информации, в реку упали 25 транспортных средств.

Для проведения поисково-спасательной операции власти мобилизовали более 3,4 тысячи человек. Также были привлечены беспилотники, подводные роботы и различное профессиональное оборудование.

Поиски пропавших до сих пор продолжаются, однако сложность доставляют горный ландшафт, быстрое течение реки, а также скопления ила в прилегающем водохранилище

Инцидент произошел 19 июля. Предварительной версией обрушения стали проливные дожди. Тогда спасателям удалось обнаружить пять автомобилей, упавших в реку.

Ранее обвал моста в Тункинском районе Бурятии ограничил доступ в 5 поселков данного муниципалитета и во все населенные пункты Окинского района (15 населенных пунктов).

На территории данных районов ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Для устранения последствий было задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и один экскаватор.