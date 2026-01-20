Эксперт Мурадян: система "все включено" не подвергнут кардинальному пересмотру в Турции

Турецкие власти изучают предложения по изменению системы "все включено" в курортных отелях, сообщили СМИ. Какие изменения ждут турецкий туризм, разбиралась Москва 24.

Больше не включено?

Турецкое руководство обсуждает ряд инициатив от представителей туристического сектора, касающихся возможной корректировки популярной системы "все включено" в курортных отелях страны. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в турецких властных структурах, предложения находятся на стадии рассмотрения.

При этом речь идет об изменении отдельных деталей, а не об отмене самой системы. Уточняется, что предложения поступили как от государственных, так и от частных структур.

Представители отрасли высказали разные точки зрения. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу указал, что данный вид обслуживания способствует тому, что туристы почти не покидают территорию отелей, что вредит их здоровью и не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал страны.





Эртан Устаоглу президент Ассоциации малых отельеров Турции Нет, об отмене этой системы речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов.

Председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на более гибкую модель с выбором только нужных опций, по аналогии с отелями без алкоголя.

В то же время значительная часть бизнеса опасается негативных последствий. Как заявлял представитель туристического сектора Антальи Мехмет Уста Бильгинер, любые изменения в устоявшейся системе "все включено" могут привести к риску потери лояльности ключевых для Турции российских туристов на фоне высокой международной конкуренции.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года Анталья установила рекорд по числу туристов (более 17,1 миллиона человек), причем основной поток обеспечили путешественники из России, Германии и Великобритании.

При этом российские туристы этой зимой могут улететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в китайские Гонконг и Макао. Лидером по числу рейсов осталась Турция, куда еженедельно выполняется более 400 перелетов из России.

"Драйвер популярности"

Система "все включено", зародившаяся в Турции несколько десятилетий назад, продемонстрировала феноменальный прогресс. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.



"Она распространилась по всему миру, включая Египет, Испанию, Грецию, Кипр, Таиланд, Вьетнам и активно развивается в России. Ее суть и главное конкурентное преимущество заключается в предоставлении клиенту абсолютной финансовой предсказуемости", – отметил Мкртчян.

Эксперт пояснил, что в данном случае путешественник оплачивает отдых один раз и больше не беспокоится о дополнительных расходах на питание, напитки, развлечения, детские клубы и часто даже на спортивный инвентарь. При этом детали предложения зависят от самого отеля.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Эта концепция радикально отличается от модели "только завтрак", при которой каждый шаг на курорте сопровождается новыми тратами, что создает для отдыхающих стресс и неопределенность. Удобство и комфорт системы "все включено" являются ключевыми драйверами ее популярности.

По словам специалиста, рыночная динамика наглядно подтверждает успех этой модели. Отели, переходящие на систему "все включено", как показывает пример курортов в Анапе, сразу получают существенный рост заполняемости и прибыли по сравнению с соседями, оставшимися на старых форматах.

"По моему мнению, в ближайшие 15 лет большая часть пляжных и курортных отелей в ключевых регионах России, таких как Крым, Кавказ, Байкал, Алтай, Калининградская область и Дагестан, также перейдет на эту систему", – подчеркнул Мкртчян.

Кроме того, такая модель отвечает запросам весьма многочисленной категории отдыхающих – прежде всего, семей с детьми, где часто главной целью является спокойный и комфортный отдых без лишней суеты.

"Также данный тренд не наносит ущерба экономике принимающих регионов, а трансформирует ее. Как показывает пример Турции, исчезновение мелких кафе вокруг отелей "только завтрак" компенсируется масштабным строительством новых, более крупных и современных гостиничных комплексов, работающих по системе "все включено" и создающих огромное количество рабочих мест", – добавил он.

Таким образом, происходит не крах локального бизнеса, а его переформатирование и интеграция в более крупные сервисные цепочки внутри самих отелей.

"Система "все включено" не только не устарела, но и представляет собой магистральное направление развития массового курортного туризма", – заключил эксперт.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 объяснил, что, по информации Турецкой ассоциации туристических агентств, система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру.

"Более того, она рассматривается как эталон и визитная карточка туристической отрасли страны. Любые радикальные изменения или отказ от этого формата приведут к падению интереса к стране как к направлению", – объяснил эксперт.

Мурадян подчеркнул, что современное "все включено" давно перестало быть единообразной и примитивной схемой.

"Напротив, система эволюционировала в гибкую и многоуровневую концепцию, где каждый отель устанавливает собственные стандарты. Существует широкий спектр вариантов: от базовых пакетов до форматов "ультра все включено", где в стоимость входят все рестораны отеля и премиальные напитки", – рассказал он.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Единственным направлением для возможного обсуждения является введение минимальных базовых требований для отелей низкого бюджетного сегмента. Это необходимо для предотвращения ситуаций, когда туристам на протяжении всего отдыха предлагается однообразное и некачественное питание, что дискредитирует саму идею формата.

Касаемо мнения, что из-за существования системы туристы отказываются от экскурсий, он отметил, что часть отдыхающих действительно предпочитает не тратиться на еду за пределами отеля.

"Но это не означает, что они полностью отказываются от путешествий по стране. Турция сохраняет огромный и популярный рынок экскурсионного обслуживания. Более важным фактором является не формат питания, а локация отеля", – добавил эксперт.

Если гостиница расположена в удаленном от достопримечательностей районе, туристы не часто будут из нее выходить независимо от типа питания, резюмировал Мурадян.