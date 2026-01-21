Форма поиска по сайту

21 января, 16:20

Политика

В России призвали ужесточить наказание за ношение холодного оружия

Фото: depositphotos/9albln

Преступники пользуются тем, что сегодня в качестве наказания за незаконное ношение холодного оружия полагается штраф. Об этом телеканалу "360" заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он обратил внимание на участившиеся инциденты с поножовщиной, в частности произошедшее в Электростали, и призвал задуматься о возвращении усиленных мер по борьбе с незаконным ношением оружия.

Раньше за соответствующее преступление полагалось тюремное заключение сроком на два года, однако сегодня суд назначает только административный штраф.

"Либерализация совпала с притоком мигрантов, которые взяли за правило не расставаться с "колюще-режущими предметами", понимая, что в крайнем случае обойдутся небольшим штрафом. Да и наши гопники от них не отстают", – уточнил депутат.

Миронов сообщил, что за прошедший год у посетителей Кемеровского суда изъяли 1 138 единиц холодного оружия. По его словам, ношение ножей стало обыденным даже при посещении судов, не говоря уже об улицах, общественном транспорте и торговых центрах, что он связал с последствиями декриминализации.

Парламентарий отметил, что партия неоднократно вносила в Госдуму законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное приобретение и ношение холодного оружия, однако все эти инициативы были отклонены.

Как уточнил Миронов, каждый раз отказ объяснялся тем, что авторы якобы не представили достаточных обоснований общественной опасности подобных деяний.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудника бара на Измайловском проспекте в Москве. Словесная перепалка между 57-летним москвичом и персоналом пивного бара возникла из-за музыки. Затем клиент достал нож, начал им размахивать и надвигаться на сотрудника заведения.

политика

