В России призвали ужесточить наказание за ношение холодного оружия

Преступники пользуются тем, что сегодня в качестве наказания за незаконное ношение холодного оружия полагается штраф. Об этом телеканалу "360" заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он обратил внимание на участившиеся инциденты с поножовщиной, в частности произошедшее в Электростали, и призвал задуматься о возвращении усиленных мер по борьбе с незаконным ношением оружия.

Раньше за соответствующее преступление полагалось тюремное заключение сроком на два года, однако сегодня суд назначает только административный штраф.

"Либерализация совпала с притоком мигрантов, которые взяли за правило не расставаться с "колюще-режущими предметами", понимая, что в крайнем случае обойдутся небольшим штрафом. Да и наши гопники от них не отстают", – уточнил депутат.

Миронов сообщил, что за прошедший год у посетителей Кемеровского суда изъяли 1 138 единиц холодного оружия. По его словам, ношение ножей стало обыденным даже при посещении судов, не говоря уже об улицах, общественном транспорте и торговых центрах, что он связал с последствиями декриминализации.

Парламентарий отметил, что партия неоднократно вносила в Госдуму законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное приобретение и ношение холодного оружия, однако все эти инициативы были отклонены.

Как уточнил Миронов, каждый раз отказ объяснялся тем, что авторы якобы не представили достаточных обоснований общественной опасности подобных деяний.

