Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 16:15

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей

Фото: depositphotos/sabphoto

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 77 рублей впервые в 2026 году. Это следует из данных торгов.

К 16:00 по московскому времени курс доллара снизился на 53 копейки относительно прошлого закрытия – до 77,02 рубля. За несколько минут до этого он снижался до 76,98 рубля.

Ранее стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2025 года. 14 января по состоянию на 01:11 по московскому времени он находился на уровне 95 743 долларов. Спустя время биткоин замедлил рост и к 01:23 продавался на уровне 95 499 долларов.

Тем временем СМИ назвали рубль самой крепкой валютой в 2025 году. На рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России. Кроме того, рублевые активы стали привлекательней для россиян за счет денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Читайте также


экономика

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика