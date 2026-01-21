Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей

Фото: depositphotos/sabphoto

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 77 рублей впервые в 2026 году. Это следует из данных торгов.

К 16:00 по московскому времени курс доллара снизился на 53 копейки относительно прошлого закрытия – до 77,02 рубля. За несколько минут до этого он снижался до 76,98 рубля.

Ранее стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2025 года. 14 января по состоянию на 01:11 по московскому времени он находился на уровне 95 743 долларов. Спустя время биткоин замедлил рост и к 01:23 продавался на уровне 95 499 долларов.

Тем временем СМИ назвали рубль самой крепкой валютой в 2025 году. На рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России. Кроме того, рублевые активы стали привлекательней для россиян за счет денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

