Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:29

Экономика

Курс юаня поднялся до 11,5 рубля впервые с 22 октября

Фото: 123/joesayhello

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля. Это произошло впервые с 22 октября 2025 года, следует из данных торгов.

По данным на 10:12 по московскому времени, китайская валюта торговалась на уровне 11,49 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего закрытия торгов. Минутами ранее юань дорожал до 11,51 рубля.

Ранее внебиржевой курс доллара США поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября. Уточнялось, что стоимость американской валюты росла на 80 копеек относительно предыдущего закрытия.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Москва вынуждена развивать альтернативные доллару платежные системы, поскольку эта валюта используется в качестве политического оружия. Он напоминал о словах Владимира Путина о том, что Россия не отказывалась от американской валюты, а была "отрезана" от нее из-за злоупотребления ее статусом мировой резервной валюты.

Читайте также


экономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика