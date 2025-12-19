Курс юаня поднялся до 11,5 рубля впервые с 22 октября

Фото: 123/joesayhello

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля. Это произошло впервые с 22 октября 2025 года, следует из данных торгов.

По данным на 10:12 по московскому времени, китайская валюта торговалась на уровне 11,49 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего закрытия торгов. Минутами ранее юань дорожал до 11,51 рубля.

Ранее внебиржевой курс доллара США поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября. Уточнялось, что стоимость американской валюты росла на 80 копеек относительно предыдущего закрытия.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Москва вынуждена развивать альтернативные доллару платежные системы, поскольку эта валюта используется в качестве политического оружия. Он напоминал о словах Владимира Путина о том, что Россия не отказывалась от американской валюты, а была "отрезана" от нее из-за злоупотребления ее статусом мировой резервной валюты.

