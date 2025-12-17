Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 декабря, 12:02

Экономика

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 руб впервые с 20 ноября

Фото: depositphotos/pressmaster

Внебиржевой курс доллара США поднялся выше 80 рублей. Это произошло впервые с 20 ноября 2025 года, следует из данных торгов.

По данным на 11:42 по московскому времени курс американской валюты вырос на 80 копеек (до 79,98 рубля) относительно предыдущего закрытия. Незадолго до этого в ходе торгов он достигал 80,02 рубля.

Ранее экономист Никита Масленников спрогнозировал, что до конца текущего года можно ожидать курса доллара до 92 рублей. При этом скачков до 100 рублей не предвидится, указывал специалист.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным для экспортеров и импортеров. По его словам, "при крепком курсе" экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Курс доллара может составить 133 рубля к 2042 году

