03 сентября, 15:19

Экономика
Эксперт Масленников спрогнозировал курс доллара до 92 рублей до конца 2025 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Изменения курса доллара до 92 рублей можно ожидать до конца 2025 года. При этом скачков до 100 рублей не предвидится, таким мнением с Москвой 24 поделился экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, в ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно.

"Главный фактор этого – неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар", – отметил эксперт.

Экономист напомнил, что еще в этом вопросе не менее важен геополитический фактор, который достаточно непредсказуем. Нарастание напряженности в мире будет способствовать ослаблению национальной валюты. Но позитивные сигналы, вроде саммита на Аляске, дадут рублю некоторое укрепление, подчеркнул специалист.

Единственное что может ускорить падение рубля – это резкое снижение ключевой ставки после 12 сентября. Если она станет 16–17%, то доллар может взлететь до отметки 87–89 рублей, а если ниже 16%, то дойдет и до 90 долларов за рубль.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

При этом Масленников отметил, что до 100 рублей курс не дойдет, так как для этого должна произойти "какая-то фундаментальная катастрофа в геополитике".

Также экономист отметил, что у некоторых экспертов все же есть и достаточно оптимистичные прогнозы по будущему курсу.

"Существуют предположения, что к концу года доллар установится в районе 75 рублей. Но это при благоприятном развитии событий: если спадет геополитическая напряженность, а показатели профицита торгового баланса возвратятся к уровню 2023 года", – пояснил экономист.

Ранее инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер рассказала, что можно положить зарплату на краткосрочный банковский депозит, а все покупки в это время делать по кредитной карте в рамках грейс-периода. Это поможет получить небольшую прибыль. Однако такая схема работает, если у человека отличная финансовая дисциплина.

