Эксперт Масленников спрогнозировал курс доллара до 92 рублей до конца 2025 года

Изменения курса доллара до 92 рублей можно ожидать до конца 2025 года. При этом скачков до 100 рублей не предвидится, таким мнением с Москвой 24 поделился экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, в ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно.

"Главный фактор этого – неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар", – отметил эксперт.

Экономист напомнил, что еще в этом вопросе не менее важен геополитический фактор, который достаточно непредсказуем. Нарастание напряженности в мире будет способствовать ослаблению национальной валюты. Но позитивные сигналы, вроде саммита на Аляске, дадут рублю некоторое укрепление, подчеркнул специалист.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Единственное что может ускорить падение рубля – это резкое снижение ключевой ставки после 12 сентября. Если она станет 16–17%, то доллар может взлететь до отметки 87–89 рублей, а если ниже 16%, то дойдет и до 90 долларов за рубль.

При этом Масленников отметил, что до 100 рублей курс не дойдет, так как для этого должна произойти "какая-то фундаментальная катастрофа в геополитике".

Также экономист отметил, что у некоторых экспертов все же есть и достаточно оптимистичные прогнозы по будущему курсу.

"Существуют предположения, что к концу года доллар установится в районе 75 рублей. Но это при благоприятном развитии событий: если спадет геополитическая напряженность, а показатели профицита торгового баланса возвратятся к уровню 2023 года", – пояснил экономист.

