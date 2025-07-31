Эксперт Хайдер объяснила, когда выгодно использовать кредитную карту

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Кредитную карту выгодно использовать для оплаты дорогостоящих товаров, а также тех, за которые возвращается кешбэк. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

По мнению эксперта, такую карту удобно иметь на случай неотложных платежей. Это в первую очередь касается тех, у кого нет финансовой подушки безопасности.





Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Например, сломалась машина, дорогостоящая бытовая техника, понадобились деньги на лечение. В моменте такая карта может очень помочь, потому что имеет определенный грейс-период, в течение которого можно не платить проценты по платежам.

Кроме того, выгодно использовать кредитку и для оплаты товаров, за которые можно получить кешбэк после покупки.

"Правда, здесь легко попасть в ловушку: начать приобретать что-либо чаще, чем требуется, и по факту тратить больше", – предупредила Хайдер.

Можно также положить зарплату на краткосрочный банковский депозит, а все покупки в это время делать по кредитной карте в рамках грейс-периода. Тогда удастся получить небольшую прибыль. Однако эта схема работает, если у человека отличная финансовая дисциплина. В противном случае даже частичная просрочка погашения кредита спровоцирует начисление процентов на всю потраченную сумму, отметила специалист.





Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Еще один опасный момент связан с тем, что не все платежи включаются банком в грейс-период. То есть за какие-то покупки придется платить проценты.

"Например, часто перевод за коммунальные услуги через мобильное приложение в беспроцентный период не зачисляется. Так же как и оплата доставки еды, несмотря на то, что у клиента категория "продукты" с кешбэком”, – подчеркнула Хайдер.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева напомнила о необходимости иметь финансовую подушку безопасности. Ее минимальная сумма, по мнению эксперта, должна быть достаточной для жизни в течение трех, а лучше шести месяцев в случае потери дохода.

