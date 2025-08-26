Финэксперт Тюрнева посоветовала использовать облигации для накоплений на обучение

Жители России готовы потратить на год учебы в вузе около 300 тысяч рублей, выяснили аналитики. Как эффективнее всего накопить эти средства и какие есть способы сэкономить, расскажет Москва 24.

Инвестиция в будущее

Средняя сумма, в которую россияне оценивают годовое обучение в университете, составляет 293 тысячи рублей. По сравнению с 2024-м, значение увеличилось на 25%, сообщил РБК со ссылкой на опрос страховой компании.

Рост наблюдается и среди тех, у кого есть накопления для оплаты учебы (своей или детей): если в прошлом году это делали 7,9% граждан, то сейчас – 8,8%. При этом привычка откладывать деньги наиболее характерна для возрастной группы от 31 до 40 лет (11%).

Свыше половины (65,2%), в свою очередь, выступают за полностью бесплатное образование – как школьное, так и высшее. В то же время около трети (30,3%) согласны нести расходы за дополнительные курсы.

По окончании вуза большинство рассчитывают, что смогут сделать быструю карьеру и получать высокую зарплату. (81,4%). Значительно реже в качестве ожидаемых результатов упоминается перспектива найти интересную работу (11,2%), стать полезным для общества (4,2%) или иметь гарантированное трудоустройство (3,5%).

В целом обучение в 2025 году подорожало на 12% – по всей России и на 16% – только в Москве. Однако объем трат на услуги такого типа не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону, писал "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Представители ведомства также указали на повышение доступности образования. Общее количество бюджетных мест по стране, в частности, достигло 619 610, а возможностью поступления на этой основе обеспечены свыше 60% выпускников.

Собрать капитал

Копить на образование нужно начинать как можно раньше – это позволит сделать нагрузку на личный бюджет мягче, рассказала Москве 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

Приступать к процессу следует с определения предстоящих расходов, указала эксперт. Рассчитать значение получится, взяв стоимость года в вузе и умножив ее на срок учебы. Дополнительно можно заложить здесь траты на проживание в общежитии и рост цен (в среднем от 8 до 11% ежегодно). Далее итог делится на количество месяцев до поступления, и получается сумма, которую и требуется откладывать каждый месяц.

Не лишним будет также использовать инвестиции. По словам Тюрневой, выбор конкретного инструмента зависит от временных рамок:



если деньги нужны на период до 3 лет – подойдет вклад, накопительный счет или надежные гособлигации (например, облигации федерального займа);

от 3 до 5 лет – облигации и индексные фонды;

от 5 лет – биржевые инвестиционные фонды (ETF) или паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

"В первом случае средства будут всегда под рукой и без резких колебаний процента. Во втором – риска больше, но доходность превысит инфляцию. А в третьем уже работает сложный процент: чем раньше начать, тем меньше придется откладывать ежемесячно", – пояснила эксперт.

Существуют также способы сэкономить на тратах на учебу. Один из них – налоговый вычет.





Анна Тюрнева финансовый консультант Максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, составляет 110 тысяч рублей в год, а получить назад тогда удастся до 14,3 тысячи. Если же речь идет о взрослом, то значения равны 150 и 19,5 тысячи соответственно. Когда процедура оформляется через налоговую, деньги приходят только в конце года, а когда через работодателя – ежемесячно.

"Плюс некоторые компании компенсируют часть платы за учебу, если студент потом несколько лет работает у них. Многие вузы дают рассрочку или предлагают гранты, где расходы частично берут на себя спонсоры", – добавила Тюрнева.

Говоря о целесообразности кредита на обучение, эксперт указала, что рассматривать эту опцию стоит при нехватке небольшой суммы. В России действует специальная программа займов под 3% годовых. Главный плюс здесь – наличие льготного периода: пока студент учится и еще через 9 месяцев после выпуска взыскивать будут лишь проценты, тогда как основной долг спишут в течение 15 лет, заключила финконсультант.