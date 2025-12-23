Профильное вступительное испытание в педвузах РФ появится с 2027 года

Фото: depositphotos/kasto

Абитуриенты при поступлении в педагогические вузы РФ будут проходить профильное вступительное испытание, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, благодаря подобной мере повысится качество естественно-научного образования. По словам Кравцова, обязательное вступительное испытание введут с 2027 года.

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) заявил о закрытии с 1 сентября 2026 года всех непедагогических направлений. Студенты этих специальностей будут переведены в другие вузы и смогут продолжить обучение в ведущих профильных вузах-партнерах МГПУ.

Позже в вузе уточнили, что концентрация на педагогических направлениях обусловлена специализацией и требованием времени. В частности, это позволяет углубить профессиональную подготовку, расширить практическую составляющую и включить студентов в профессиональное сообщество своей отрасли.

