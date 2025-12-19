Путин заявил, что обязательная отработка не коснется выпускников педвузов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России пока нет необходимости распространять обязательную отработку на выпускников педагогических вузов. Об этом заявил Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Ранее глава государства подписал закон, который с 1 марта 2026 года вводит целевую ординатуру для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медицинских вузов.

Согласно новым правилам, поступление в ординатуру на бюджет будет возможно только при заключении целевого договора с медучреждением. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение – не менее чем за год.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов позже уточнил, что выпускники медицинских вузов сами будут выбирать учреждения для дальнейшего прохождения программы наставничества. У медиков будет возможность проходить программу в разных клиниках. Полгода можно отработать в одном месте, полгода – в другом.