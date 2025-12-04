Минздрав обновил список направлений для отработки выпускниками медвузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минздрав России внес изменения в проект приказа о наставничестве и расширил список направлений для отработки выпускниками медвузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Теперь отработка также предусмотрена для выпускников специалитета по остеопатии. Срок для них – 1,5 года. А в новых регионах, поселках городского типа и небольших городах – 1 год.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что проекты нормативных актов готовятся при участии совета студентов-медиков, профессионального медицинского сообщества и специалистов в сфере высшего и среднего медицинского образования.

Выпускников для отработки под руководством наставника будут трудоустраивать по основному месту работы на те должности, которые соответствуют полученной ими специальности. Программа будет проводиться во всех медучреждениях, которые оказывают помощь по ОМС.

Отмечается, что определяющим будет факт участия организации в программе госгарантий, а не оказание помощи по тому профилю, по которому трудоустроился специалист. Благодаря этому молодые специалисты не будут испытывать ограничений при трудоустройстве для работы с наставником.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2026 года вводит целевую ординатуру для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медицинских вузов.

Поправки были внесены в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ".

Согласно новым правилам, поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение – не менее чем за год.

Российские врачи, в свою очередь, заявили о рисках такого формата обучения. Среди последствий – нарушение конституционных прав и работа "для галочки", которая не будет приносить качественной помощи.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов позже сообщил, что выпускники медицинских вузов сами будут выбирать учреждения для дальнейшего прохождения программы наставничества. Он отметил, что у медиков будет возможность проходить программу в разных клиниках. Полгода можно отработать в одном месте, полгода – в другом.

