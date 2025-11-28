Выпускники российских медвузов смогут выбирать учреждения для работы с наставником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выпускники медицинских вузов сами будут выбирать учреждения для дальнейшего прохождения программы наставничества. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на встрече со студентами Казанского государственного медицинского университета (КГМУ), передает ТАСС.

"Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения. Соответственно, это госклиники – федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС", – пояснил он.

Леонов добавил, что у медиков также будет возможность проходить программу в разных клиниках. Полгода можно будет отработать в одном месте, полгода – в другом. Также им будут платить зарплату, а наставнику – надбавку.

При этом он подчеркнул, что наставничество не является обязательным. Его цель – дать студентам возможность перенять опыт старших коллег. Длительность наставничества будет составлять не более трех лет. Срок у всех специальностей разный. Для фармацевтов и стоматологов эта программа вообще не предусмотрена.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2026 года вводит целевую ординатуру для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медицинских вузов.

Поправки были внесены в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ".

Согласно новым правилам, поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение – не менее чем за год.

Российские врачи, в свою очередь, заявили о рисках такого формата обучения. Среди последствий – нарушение конституционных прав и работа "для галочки", которая не будет приносить качественной помощи.