МГПУ прокомментировал закрытие непедагогических направлений

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Концентрация Московского городского педагогического университета (МГПУ) на педагогических направлениях обусловлена его специализацией и требованием времени. Так пресс-служба вуза прокомментировала информацию о закрытии непедагогических направлений.

Информация об этом появилась 18 декабря. В сентябре 2026 года университет станет строго профильным и будет готовить исключительно учителей. В связи с этим студентов других направлений переведут в другие университеты.

"С самого начала мы выбрали открытую позицию: лично встретиться со студентами и преподавателями, ответить на вопросы и подробно объяснить все решения. Но поскольку обсуждение вышло в публичное поле, считаем важным прояснить ситуацию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление и ряд других столь же непрофильных.

По данным вуза, общее число студентов на этих специальностях менее 9% от общего числа учащихся в университете. Кроме того, эти направления не получили должного развития: каждый курс имел не более одной группы, в среднем от 15 до 25 человек каждая.

Студентам направлений "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн" будет предложено перевестись в РГГУ, направлений "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция" – в РАНХиГС, направления "Физическая культура и спорт" – в МГУСиТ.

МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами для обеспечения гарантий своим студентам. Утверждается, что перевод будет осуществляться целыми группами с сохранением образовательной программы. Условия и стоимость обучения сохранятся. Если в вузе-партнере стоимость обучения выше, то разницу компенсирует город.

При переводе в другой университет студентам не придется сдавать дополнительные экзамены. Для молодых людей также сохраняется отсрочка от воинской службы.

"В мировой и российской практике высшего образования давно сформировался принцип: максимальное качество подготовки достигается там, где направление является профильным для вуза. В таких университетах сосредоточены сильные научные школы, выстроены устойчивые связи с профессиональной средой и работодателями, а учебные программы постоянно обновляются под реальные запросы отрасли", – добавили в МГПУ.

Концентрация таких программ в профильных вузах позволяет углубить профессиональную подготовку, расширить практическую составляющую и включить студентов в профессиональное сообщество своей отрасли. Таким образом, перевод в профильные вузы является возможностью для учащихся усилить дальнейшую образовательную теорию, указали в университете.

Ранее сообщалось, что проходной балл для поступления в московские вузы на 10 пунктов выше, чем в среднем по России. Москвичи конкурируют не только между собой, но и лучшими ребятами со всей страны, поэтому столичные власти "просто обязаны" дать учащимся хорошую академическую подготовку, говорила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.