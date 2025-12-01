Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам

Фото: 123RF.com/kasto

Рособрнадзор выдвинул предостережения Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому государственному лингвистическому университету и Волгоградскому государственному аграрному университету. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Надзорное ведомство вынесло предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложила принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

Ранее аналогичная ситуация произошла с 10 российскими вузами. Предостережения получили учреждения в Москве, Волгограде, Ставрополе, Оренбурге и Новосибирске.

В августе предостережения выносили 16 российским вузам, среди которых оказались Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и другие.