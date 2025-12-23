Форма поиска по сайту

23 декабря, 20:00

Происшествия

Суд в Адыгее вынес приговор мужчине за вербовку школьниц в радикальный ислам

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Адыгее вынес приговор выходу из Средней Азии, который пытался приобщить несовершеннолетних жительниц Майкопа к радикальному исламу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, 32-летний мужчина одобрял и поддерживал международную террористическую организацию, а также беседовал с юными жительницами республики, в том числе через мессенджеры, склоняя их участвовать в радикальном движении.

В итоге суд признал его виновным в вербовке и участии в террористической организации. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима.

Ранее двое мужчин были арестованы в Москве за перевод денег террористической организации. Следователи уверены, что они были сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

До этого Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Согласно новой статье УК РФ, за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсии предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пожизненное заключение.

судыпроисшествиярегионы

