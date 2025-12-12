В Москве двое мужчин арестованы за перевод денег террористической организации

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Двоих мужчин арестовали в Москве за перевод денег террористической организации, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

По данным ведомства, мужчины являлись сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Фигуранты захотели ее профинансировать и несколько раз перевели средства участникам организации.

Были возбуждены два уголовных дела по статье о содействии террористической деятельности. Во время обысков в доме одного из мужчин были обнаружены 200 патронов, гильзы, баллоны со сжатым воздухом, пиротехнические изделия. Все предметы изъяты.

Правоохранители провели необходимые следственные действия и предъявили фигурантам обвинение.

Ранее подростков из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края осудили за участие в террористической деятельности. Суд признал их виновными в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, создании террористического сообщества и участии в нем, а также в подготовке диверсии. Несовершеннолетних приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

