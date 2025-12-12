Неизвестная болезнь может уничтожить морских ежей по всему миру

Фото: 123RF.com/ralelav

Ученые отметили стремительное распространение новой инфекции, поражающей ключевые виды рифовых морских ежей по всему миру, сообщили в журнале Science Daily.

Новая болезнь появилась в Карибском бассейне, Средиземном и Красном морях, а также в районах Индийского океана. Теперь она стремительно распространяется вблизи Канарских островов.

Морские ежи регулируют рост водорослей и поддерживают экологическое равновесие в рифовых экосистемах. Их исчезновение приведет к быстрому зарастанию рифов и значительному сокращению биоразнообразия.

Исследователи Университета Ла-Лагуна зафиксировали резкое сокращение популяций морских ежей Diadema africanum начиная с 2022 года. Животные теряли подвижность, реагировали на раздражители необычным образом, затем лишались игл и погибали.

По данным ученых, это не первый подобный кризис. Вспышки 2008 и 2018 годов уничтожили до 93% популяции ежей у берегов Тенерифе и Ла-Пальмы. Однако в отличие от предыдущих эпизодов, нынешнее массовое сокращение не сопровождается восстановлением численности.

Причиной может быть паразитический организм – либо ресничные инфузории Philaster, либо амебы рода Neoparamoeba, которые уже ранее вызывали подобные вспышки. Точный возбудитель пока не установлен.

Исследователи также рассматривают возможное влияние климатических факторов, включая аномальные штормовые условия, а также перенос патогена океанскими течениями или судами.

Последствия для рифовых экосистем могут быть серьезными. Потеря морских ежей способна привести к неконтролируемому росту водорослей, снижению биоразнообразия и нарушению устойчивости рифов, которые и так находятся под давлением глобального потепления.

