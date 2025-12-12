РКН заявил об отсутствии новых ограничений в отношении Telegram

Фото: ТАСС/Софья Назарова

К мессенджеру Telegram в настоящее время не применяются новые ограничения, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

В СМИ ранее появилась информация, что мессенджер в России начали якобы замедлять. Утверждалось, что различные проверки показывали значительное падение скорости его работы.

На проблемы пользователи жаловались около недели. Они указывали на медленную отправку сообщений, а также на зависание при загрузке фотографий и видео. При этом другие сайты и онлайн-сервисы у них функционировали в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Telegram 1 декабря заблокировал 511 220 групп и каналов, что стало максимальным суточным показателем с 13 ноября. Отмечалось, что до этого число суточных блокировок достигало 519 646.