02 декабря, 11:43

Безопасность

Telegram впервые с 13 ноября заблокировал более полумиллиона групп и каналов за день

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram 1 декабря заблокировал 511 220 групп и каналов. Это максимальный суточный показатель с 13 ноября, говорится в отчете на сайте Telegram.

До этого три недели назад число блокировок достигло 519 646. По данным сервиса, за весь ноябрь было удалено 6 349 786 сообществ, а с начала года – 38 962 666. Из этого числа 217 296 групп и каналов связаны с терроризмом, уточняет компания.

В Telegram отмечают, что модерация действует с 2015 года и включает проверку пользовательских жалоб, а также мониторинг с помощью машинного обучения. В начале 2024 года компания дополнила систему инструментами модерации на основе искусственного интеллекта, добавили в компании.

Telegram создан в 2013 году Павлом Дуровым. Приложение поддерживает обмен сообщениями и различными медиаформатами, а число его ежемесячных активных пользователей уже превышает 1 миллиард.

В России с сентября действует "белый список" сервисов, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета. В него включены "Госуслуги", сервисы "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX и другие ресурсы.

Депутат Антон Немкин опроверг слухи о добавлении Telegram в этот перечень. Он пояснил, что включить мессенджер в список невозможно, так как это иностранная платформа и критерии "белого списка" подразумевают только социально значимые и критически важные для жизни в России сервисы.

