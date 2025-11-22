В ГД заявили, что ограничение звонков в Telegram и WhatsApp оправдало себя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) полностью себя оправдало. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Считаю его (решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы. – Прим. ред.) абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан", – приводит слова депутата ТАСС.

По его словам, в отечественном мессенджере MAX абсолютно по-другому реализована структура безопасности, а также имеется специальная служба для оперативной реакции на жалобы пользователей.

Ранее в РКН заявили о частичном ограничении WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. По данным ведомства, эти мессенджеры стали основными площадками для обмана и вымогательства денег у граждан. Через них россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.

При этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер были проигнорированы владельцами площадок.