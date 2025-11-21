Форма поиска по сайту

21 ноября, 09:59

Безопасность

МВД заявило, что регулярно выявляет сеющие панику в РФ сообщества в Telegram

Фото: 123RF.com/prima91

МВД России регулярно выявляет и блокирует закрытые сообщества в мессенджере Telegram, деятельность которых направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Представитель министерства пояснила, что злоумышленники распространяют в каналах и чатах ложные сведения о возможных взрывах и захватах заложников в учебных заведениях, стремясь таким образом создать видимость угрозы и спровоцировать панику.

Более того, для усиления эффекта они используют реальные данные о школьниках и студентах, расписании занятий и мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, опубликованных в открытых источниках.

"Главная задача организаторов таких каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий, ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям", – подчеркнула Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, злоумышленники намеренно используют страхи родителей за безопасность детей в своих преступных целях. Она призвала всех, кто столкнулся с подобным контентом, сохранять спокойствие и не распространять его, а сообщить об этом в правоохранительные органы через сайт МВД, телеграм-канал ведомства, горячую линию или участкового.

"МВД России предупреждает, что эффективная защита наших детей, наших граждан возможна только при взвешенной оценке ситуации и отказе от распространения неподтвержденной информации, от тиражирования панических сообщений", – заключила Волк.

Ранее в МВД назвали доксинг самой распространенной киберугрозой, затрагивающей тысячи пользователей по всему миру. Он представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, психологического давления и прямого мошенничества.

Причем такая схема опасна тем, что инициаторами или координаторами становятся госструктуры или аффилированные с ними организации, что может привести к серьезным последствиям, включая атаки на инфраструктуру и дестабилизацию социально-политической обстановки.

