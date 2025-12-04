Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime

Фото: ТАСС/Zuma

Роскомнадзор принял решение о введении ограничений в отношении встроенного сервиса видеосвязи от Apple – FaceTime. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной стало использование платформы для террористической деятельности, пояснили в РКН.

В частности, ведомство сослалось на данные правоохранительных органов, согласно которым через FaceTime злоумышленники не только организуют диверсии, но и вербуют исполнителей, а также совершают мошеннические и другие преступления против граждан России.

Накануне, 3 декабря, Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox после выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В РКН подчеркнули, что модерация игры не справлялась с обеспечением безопасности материалов. В частности, в Roblox в большом количестве присутствовал неподобающий контент. Например, пользователи могли стать исполнителями террористических акций, напасть на школу или поучаствовать в азартных играх.

