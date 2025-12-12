WP: руководство ФБР втайне провело несколько встреч с Умеровым в США

Фото: depositphotos/jo_poker

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател и его заместитель Дэн Бонджино провели в США ряд встреч с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как следует из публикации, Умеров последние несколько недель находился в Майами для участия в консультациях по урегулированию украинского конфликта со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими американскими представителями. В ходе этого визита он также провел закрытые встречи с руководством ФБР, отметили источники.

По сведениям СМИ, эти контакты вызвали обеспокоенность среди некоторых западных чиновников, поскольку их точные цели остаются неясными.

"Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить", – говорится в материале.

По другой версии, данный канал связи мог использоваться для оказания влияния на правительство президента Украины Владимира Зеленского с целью принятия мирных предложений администрации лидера США Дональда Трампа, предполагающих значительные уступки со стороны Киева.

Как отмечают источники, секретные встречи "украинского переговорщика" с руководством ФБР добавили неопределенности в процесс обсуждения завершения конфликта.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт проведения встреч, пояснив, что они были посвящены исключительно "вопросам национальной безопасности".

Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом его содержание не раскрывалось.

Кроме того, стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет мог отстранить министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по Украине. СМИ писали, что, по мнению Хегсета, Дрисколл вышел за рамки своих полномочий.