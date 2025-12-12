Page Six: актер Том Круз решил не снимать фильм в открытом космосе

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Актер Том Круз принял решение не снимать фильм на Международной космической станции (МКС), так как для этого ему нужно было обратиться за помощью к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что для съемок на МКС необходимо получить разрешение от федерального правительства и NASA, однако Круз не захотел просить Трампа о данной услуге по политическим причинам. Как сообщил источник, актер намерен остаться аполитичным человеком.

Ранее сообщалось, что Круз должен был отправиться в космос для съемок в фильме, режиссерами которого планировали выступить сам актер и Дуг Лиман, работавший над картинами "Форс-мажоры" и "Мистер и миссис Смит".

Предполагалось, что актер исполнит роль человека, который должен будет спасти Землю от катастрофы. Работу над проектом планировали начать еще в 2020 году, но отложили ее из-за пандемии COVID-19.

