Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме "Дрожь"

Фото: ТАСС/Zuma/Lev Radin

Канадский актер Киану Ривз, известный по фильмам "Матрица" и "Джон Уик", сыграет главную роль в научно-фантастической картине "Дрожь" (Shiver). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Лента будет срежиссирована Тимом Миллером, который ранее снял "Дэдпула" и "Терминатора: Темные судьбы". Продюсером фильма выступит создатель франшизы Kingsman Мэттью Вон через свою компанию Marv Films.

Подробности о сюжете пока не разглашаются. Согласно слухам, лента расскажет о неудачливом контрабандисте, который во время задания в Карибском море оказывается в смертельной опасности среди трупов, враждебных наемников и акул.

Сценарий для "Дрожи" написал Иэн Шорр. По словам создателей, фильм будет напоминать боевик Дага Лаймана "Грань будущего" с Томом Крузом и триллер "Отмель" с Блейк Лайвли. Сопродюсером проекта станет Аарон Райдер.

Ранее стало известно, что американская анимационная студия Warner Bros. Pictures Animation и студия кинопроизводства New Line Cinema начали работу над первым полнометражным фильмом о Hello Kitty, премьера которого запланирована на 21 июля 2028 года.

Режиссером станет Лео Мацуда, работавший над "Зверополисом" и "Ральфом". Сценарий напишет Дана Фокс, а продюсером выступит Боу Флинн. При этом пока неизвестно, будет ли персонаж в новом фильме разговаривать, так как многие проекты с участием Hello Kitty были безмолвными.