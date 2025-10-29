Перезапуск сериала "Клиника" выйдет в феврале 2026 года

Фото: кадр из сериала "Клиника"; режиссер – Майкл Спиллер; Билл Лоуренс; Адам Бернштейн; производство – ABC Studios

Премьера перезапуска телесериала "Клиника" запланирована на 25 февраля 2026 года, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Первые два эпизода выйдут на канале ABC, а транслировать остальные будет Hulu. Количество серий пока не уточняется.

Разработка сиквела стартовала в 2022 году, когда создатель сериала Билл Лоуренс выразил желание возродить проект. Известно, что к главным ролям вернутся актеры Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон С. Макгинли и Джуди Рейес.

Шоураннерами должны были выступить Тим Хоберт и Асим Батра, однако сообщалось, что первый покинул команду из-за творческих разногласий.

Сюжет продолжит историю друзей Джей Ди Дориана и Кристофера Терка, которые спустя годы вновь вернутся к своей работе. За это время медицина претерпела значительные изменения, как и интерны, но их дружба осталась крепкой.

Ранее стало известно, что американская актриса Шэрон Стоун может вновь сыграть роль писательницы Кэтрин Трамелл в новой версии фильма "Основной инстинкт". Участвовать в работе над перезапуском также будет автор оригинальной ленты Джо Эстерхаз, который уже заключил контракт на написание сценария. За работу он получит 4 миллиона долларов.

Кроме того, ирландский актер Киллиан Мерфи сыграет своего героя из оригинального фильма "28 дней спустя" во второй и третьей частях перезапуска картины. Однако неизвестно о том, как именно далее проявится герой артиста.