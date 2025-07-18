TheWrap: Шэрон Стоун может вернуться к роли в перезапуске "Основного инстинкта"

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Американская актриса Шэрон Стоун может вновь сыграть роль писательницы Кэтрин Трамелл в новой версии фильма "Основной инстинкт", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TheWrap.

Участвовать в работе над перезапуском также будет автор оригинальной ленты Джо Эстерхаз, который уже заключил контракт на написание сценария. За работу он получит 4 миллиона долларов (примерно 312,7 миллионов рублей).

"Для тех, кто задается вопросом, зачем 80-летнему мужчине писать сексуальный эротический триллер: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены", – заявил сценарист.

Ранее студия Amazon подтвердила участие российского актера Юры Борисова в фильме режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный". Картина расскажет о скандальной истории, произошедшей с основателем компании OpenAI и создателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2023 году, когда его попытались снять с руководящей должности.

Борисов сыграет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, Эндрю Гарфилду досталась роль Альтмана. Кроме того, к касту фильма присоединится актриса Моника Барбаро. Ей предстоит воплотить на экране образ главного технического директора Миры Мурати.