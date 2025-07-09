Студия Amazon подтвердила участие Юры Борисова в фильме про OpenAI

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Студия Amazon подтвердила участие российского актера Юры Борисова в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный" про основателя компании OpenAI и создателя ChatGPT Сэма Альтмана. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Фильм расскажет о скандальной истории, произошедшей с предпринимателем в 2023 году, когда его попытались снять с руководящей должности. Образ Альтмана воплотит на экране американский актер Эндрю Гарфилд, а Борисов сыграет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, который, по мнению некоторых, был инициатором увольнения Альтмана из компании.

Также к касту фильма присоединится актриса Моника Барбаро. Ей досталась роль главного технического директора Миры Мурати. Старт съемок кинокартины запланирован на это лето. Они пройдут в США и Италии.

Между тем Борисова пригласили в состав Американской академии кинематографических искусств и наук. Приглашение получили 534 артиста и кинематографиста, в числе которых актеры Джереми Стронг, Киран Калкин, Дейв Батиста и Джейсон Момоа.