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09 июля, 08:00

Культура

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в американском сериале

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в американском сериале

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Российский актер Марк Эйдельштейн получил главную роль во втором сезоне американского сериала "Мистер и Миссис Смит". Вместе с Софи Тэтчер они перевоплотятся в двух профессиональных киллеров, которые притворяются семейной парой.

Проект создают по мотивам одноименного фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В отличие от первого сезона, новый расскажет самостоятельную историю с другим актерским составом. Премьера ожидается в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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