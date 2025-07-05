Фестиваль Индии открылся в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

На Манежной площади в рамках проекта "Лето в Москве" открылся фестиваль индийской культуры и традиций. Праздник продлится с 5 по 13 июля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для жителей и гостей Москвы здесь приготовили различные мастер-классы, выступления артистов и танцевальные постановки.

Например, перед гостями выступят артисты индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других. Также будут звучать современные индийские песни и попурри из хитов фильмов Болливуда. Фестиваль познакомит с танцами в традиционных народных стилях, таких как катхак, сингри, бхаратнатьям и одисси.

Кроме того, для желающих преподаватели йоги продемонстрируют продвинутые асаны под музыку. Также состоятся театральные постановки, в том числе "Золушка по-индийски: история любви". Гости смогут принять участие в интерактивной викторине "Узнай Индию".

На Манежной площади также можно посетить выставку предметов искусства нескольких регионов Индии. На ярмарке товаров представлена местная керамика, предметы живописи, одежда и прочее.

Подробную информацию о программе можно узнать в проекте "Лето в Москве" и в сервисе Russpass.

На выходных, с 5 по 6 июля, для гостей "Лета в "Москве" подготовили различные мероприятия. В частности, на столичных площадках можно будет посетить чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", а в парках послушать музыку.

Также в эти дни на Тверском бульваре работает летний клуб "Москва". В двух поп-арт-магазинах продают отечественные бренды одежды и ювелирные украшения.

