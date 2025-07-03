Какие мероприятия ждут горожан с 4 по 6 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Гостей проекта "Лето в Москве" с 4 по 6 июля ждут танцы, фокусы, диджей-сеты и многое другое, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, на городских площадках проходит масштабный чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Дети и взрослые могут соревноваться каждый день в центре и на западе Москвы.

На улице Авиаторов участников ждут 4 июля, а 5 июля – на Большой Филевской улице, в детском парке "Фили". Площадки будут работать с 15:00 до 20:00. Уже 6 июля на Мичуринском проспекте пройдет финал соревнований. Регистрация не требуется.

Также с 4 по 6 июля работает летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. В двух поп-арт-магазинах будут продавать отечественные бренды одежды и ювелирные украшения. Кроме того, откроют три бьюти-трака. Для гостей подготовили розыгрыши, мастер-классы и подарки.

В универмаге "Лето" на площади Революции все желающие смогут примерить понравившуюся одежду и послушать лекции об уходе, красоте и моде, а также принять участие в мастер-классах и посмотреть спектакли.

Например, 5 июля с 13:00 до 14:30 пройдет лекция "Как необычные тренды XIX века превратились в посуду". От щипцов для спаржи до чашек для усов", которую прочтет коллекционер антикварной и винтажной посуды Екатерина Маслова. В 15:00 она проведет мастер-класс "Летняя сервировка с использованием антикварной посуды".

На следующий день, 6 июля, в 15:00 эксперт по этикету Юлия Рябухина прочитает лекцию "Правила семейного этикета: от обустройства дома до сервировки стола". В 17:00 можно посетить мастер-класс "Летняя закладка в технике гербария", а в 19:00 – посмотреть мини-спектакль "Вино из одуванчиков". Вход везде свободный.

Для тех, кто любит танцы, на Чистопрудном бульваре пройдут открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи. Например, 4 июля в 18:00 на большой сцене состоится мастер-класс школы "ТанцБаза", в 19:00 там же можно освоить бачату. На средней сцене в это время будут обучать сальсе.

При этом 5 июля с 12:00 до 18:00 на большой сцене Чистопрудного бульвара пройдет отборочный тур танцевальных детских соревнований, а в 19:00 всех желающих приглашают на мастер-класс по модерн-свингу. Уроки танцев 6 июля пройдут на средней сцене в 17:00 и в 19:00, а на большой сцене в 19:00 состоится мастер-класс "Сальса касино".

На Страстном бульваре любой желающий может попробовать себя в рисовании. Уточняется, что 4 июля в 15:00 и 19:00 пройдут уроки в технике точечной мозаики, в 16:00 обучат интерьерному панно в технике галечной мозаики, в 17:00 состоится мастер-класс объемной картины в технике ЗD-аппликации, а в 18:00 – картины в геометрическом стиле.

Кроме того, 5 июля в 14:00 гостей приглашают на мастер-класс "Яркие краски" по рисованию в геометрическом стиле, в 15:00 пройдут "Самоцветы" по ЗD-аппликации. Научиться изображать летний день в технике точечной мозаики можно в 16:00 и 19:00, а в 17:00 – изучить технику галечной мозаики и создать цветущий сад. Каждое занятие идет 45 минут.

В этот же день состоятся сразу два масштабных спортивных мероприятия. С 11:00 до 21:00 запланирована акция "День московского спорта". В Олимпийском комплексе "Лужники" появятся больше 20 тематических зон. Посетителей ждут показательные выступления, турниры, массовая тренировка по стретчингу, которую проведет двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гимнастике Самира Мустафаева. На сцене в это время будут выступать артисты.

В 20:00 начнется акция "Ночь московского спорта", праздник продолжится на улице и продлится до 23:00. На Пушкинской площади установят 60 тренажеров для сайклинга и проведут массовую тренировку под диджей-сеты. На Тверской улице пройдут флеш-турниры и мастер-классы по стритболу. Тем, кто любит кататься на самокатах и скейтбордах, можно дойти до Климентовского переулка, где расположится зона с рампой и памп-треком.

На Мясницкой улице каждый посетитель может поиграть в настольный теннис. Любителям настольного хоккея и футбола стоит дойти до Никольской улицы, а на Большой Никитской попытаться собрать головоломку на скорость.

Площадка для брейк-данса, где пройдут командные и одиночные соревнования, а также показательные выступления профессионалов, откроется на Арбате. Вход свободный, но для некоторых мероприятий может понадобиться регистрация.

В "Зеленом маркете" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади 5 июля с 13:00 до 18:00 бесплатно научат плести декоративную салфетку.

Кроме того, там проходит фестиваль "Молодежная точка", в программе которого мероприятие, посвященное психологии, оно состоится в 15:30 и продлится до 17:30.

С 14:30 до 17:30 на площадке "Развитие" можно научиться делать памятную фотографию с цветочными вставками. В 18:00 во время творческого занятия участники будут рисовать на заготовках из дерева. Создавать букет из сухофруктов научат с 14:30 до 17:30 на площадке "Креатив", а в 18:00 – кастомизировать футболку.

В 13:00 на роллердроме желающих приглашают на занятие на велотренажерах, в 14:00 – на танцевальную тренировку на веранде, а с 16:00 до 20:00 – присоединиться к мини-свиданиям.

В "Зеленом маркете" 6 июля с 13:00 до 16:00 покажут, как расписывать свечи и изделия из гипса, а через час, то есть в 17:00, – как изготовить парфюмированный скраб для тела.

На фестивале "Молодежная точка" в этот же день в хабе "Спорт" в 14:30 организуют городской пляжный фестиваль в миниатюре "Экспресс "Москва – Лето". Все желающие сыграют в пляжные игры, споют в караоке, сделают рамку в морском стиле, а потом отдохнут в чилл-зоне.

С 15:00 до 17:00 в хабе "Развитие" покажут контраст между старой и современной столицей, а 18:00 начнется мастер-класс по рисованию в технике эбру. На площадке "Креатив" в 15:00 научат создавать украшения из бисера, в 18:00 пройдет занятие по кастомизации шоперов.

И 5, и 6 июля, с 10:00 до 11:45 на роллердроме будет организовано свободное катание. С 15:00 до 20:10 покажут спектакли "Дневник памяти" коллектива ледового театра под управлением Петра Черныша и Татьяны Навки. В 20:00 состоится дискотека.

В саду имени Баумана ко Дню семьи, любви и верности 5 и 6 июля пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных".

С 11:00 до 18:00 больше 170 кошек и собак из московских приютов будут ждать на площадке "Пушистый друг". Все они привиты и готовы отправиться в новую семью. Неравнодушные граждане смогут сделать пожертвование или передать для животных корм.

Кроме того, 5 июля в 14:00 актриса и участница шоу "Женский стендап" Мария Маркова расскажет о важности осознанной благотворительности, а в 15:00 состоится шоу кошек. На следующий день со сцены выступит певица Сюзанна Варнина, а в 15:00 можно будет посмотреть на шоу собак. В 16:00 пройдет акробатическое шоу и фокусы. В оба дня в 19:00 начнется вечер живой музыки.

Провести выходные приглашает и кинопарк "Москино". В субботу в 13:00 и 18:00 на площадке "Театр Гонзаги" покажут спектакль "Изадора", а в 15:00 пройдет лекция режиссера Театра юных москвичей Андрея Задубровского.

В воскресенье в том же театре в 12:00, 16:30 и 19:00 состоятся концерты квартета "Завтра", а в 15:00 с лекцией выступит декан продюсерского факультета Института кино и телевидения ГИТР Ирина Глебова. Посещение входит в стоимость входного билета в кинопарк.

В столичных парках можно послушать музыку. Концерты пройдут в парках "Покровский берег", 50-летия Октября и в музее-заповеднике "Коломенское" 4, 5 и 6 июля соответственно. Они начнутся в 19:00.

Живую музыку будут играть 4 июля в парке "Радуга" с 19:00 до 20:30, а 5 июля в то же время – в Таганском парке. Можно будет услышать как джазовые импровизации, так и электронные инструменты.

В Государственном Дарвиновском музее 5 июля с 10:30 до 16:00 пройдет программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Кроме того, если позволит погода, то на крыше музея состоится импровизированная концертная площадка, где любой желающий может исполнить свою песню или прочитать стихи о любви.

На вечерние чтения приглашает проект "Книга в городе". В 16:00 в субботу на площадке у фонтана Витали они пройдут с участием артиста театра и кино Ивана Стебунова. На Сретенском бульваре в 17:00 выступит актер театра "Модерн" Алексей Багдарасов.

Занятия по йоге, зумбе, функциональному тренингу пройдут 6 июля на живописных территориях зон отдыха и водоемов. Среди них – парки "Мещерский", "Левобережье", "Тропарево", "Строгино Wake Park". Гостей Серебряного бора тоже приглашают на йогу и функциональный тренинг. Все мероприятия будут проходить в 11:00 и 14:00.

Ранее стало известно, что на площадках "Театрального бульвара" за месяц состоялось почти 900 мероприятий. Зрители посетили 350 спектаклей и 500 мастер-классов, а общая продолжительность постановок и интерактивов превысила тысячу часов.

В рамках фестиваля зрители могут увидеть классические драматические, музыкальные постановки, спектакли театра кукол, цирковые и экспериментальные представления.

