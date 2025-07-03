На площадках "Театрального бульвара" за месяц состоялось почти 900 мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 900 мероприятий состоялось на площадках Международного фестиваля "Театральный бульвар" за первый месяц работы. Зрители посетили 350 спектаклей и 500 мастер-классов, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Общая продолжительность постановок и интерактивов превысила тысячу часов. Мы особенно благодарны нашим зрителям за активность и постоянные аншлаги на площадках даже в прохладную и ненастную погоду", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В результате, как уточнил Фурсин, было принято решение о расширении программы фестиваля.

Руководитель департамента напомнил, что 1 июля на Патриарших прудах открылась новая камерная сцена, на которой до конца лета пройдет около 100 театрализованных представлений. Кроме того, до 31 августа была продлена работа амфитеатра музейного парка "Политех".

В рамках фестиваля зрители могут увидеть классические драматические, музыкальные постановки, спектакли театра кукол, цирковые и экспериментальные представления.

На "Театральном бульваре" выступают коллективы из разных регионов страны, от Калининградской области до Алтайского края.

На открытии фестиваля выступали такие известные артисты, как Андрей Мерзликин и Дарья Мороз, Антон Шагин и Александр Олешко, а также Вадим Верник.

"Театральный бульвар" представляет собой не просто фестиваль, а культурную экосистему, в которой театр и город гармонично существуют. Проект стартовал в 2024 году и стал популярным среди горожан. За 1,5 месяца его посетили 600 тысяч зрителей. Фестиваль получил поддержку 90% участников голосования в проекте "Активный гражданин".