Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в "Царицыно"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Ежегодный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоится в субботу, 5 июля, в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщила пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий.

В этом году фестиваль посвятят отечественному кинематографу и героям любимых кинокартин. Ожидаются спортивные и интерактивные игры, мастер-классы, беседы, кинопоказы и многое другое.



С 12:00 до 22:00 будет работать главная сцена фестиваля, а с 12:00 до 18:00 ожидаются представления на детской сцене. Концертная программа включает выступления столичного симфонического оркестра "Русская филармония" и артиста Николая Баскова, показ мюзиклов "Девчата", "Покровские ворота" и "Москва. Мир. Детство".

Мастер-классы по футбольному фристайлу, соревнования по мега-боулингу и полипонгу, а также многое другое состоится в зоне творчества с 12:00 до 18:00. Для гостей организуют лекторий, показ национальных костюмов народов России, мастер-классы по созданию мультфильмов и интерактивную беседу о десертах в советских фильмах.

Также на фестивале будет представлена интерактивная выставка под открытым небом "Москва в кадре", которая расскажет о легендарных фильмах XX века. Вход на мероприятие свободный.



Ко Дню семьи, любви и верности свою программу подготовили свыше 50 культурных площадок Москвы. С 5 по 13 июля горожане и туристы могут посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия. Всего запланировано более 350 событий для детей и взрослых.

