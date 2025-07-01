Куда сходить с детьми в Москве с 1 по 6 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В столице для детей подготовили множество мероприятий на 1–6 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, на Тверском бульваре продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Принять в нем участие можно с 12:00 до 21:00 вплоть до 4 июля, а 5 и 6 июля игры будут проводиться с 11:00. Также с 15:00 до 20:00 соревнования пройдут в Западном административном округе:



1 июля в сквере имени Анны Герман;

2 июля в парке "Фили";

3 июля в месте отдыха у воды в Центральном парке (Солнцево);

4 июля на спортивной площадке в Солнцеве на улице Авиаторов;

5 июля на окружной площадке в детском парке "Фили".

Финал соревнований в Западном административном округе состоится 6 июля в Олимпийской деревне на Мичуринском проспекте.

Вместе с тем в летнем клубе "Москва" пройдут заезды на автосимуляторах. Для участия в них важен рост – он должен быть от 150 до 210 сантиметров.

Также открылась большая зона ретроигр на приставках. Желающие смогут попробовать силы в пиклболе, городках, петанке, крокете и прочих играх.

На Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка". На площадке "Спорт" с 12:00 до 20:00 со вторника по воскресенье проводятся кибертурниры по хоккею и футболу, а с 18:00 – гонки на радиоуправляемых машинках.

Вместе с тем на площадке "Развитие" 1 июля можно будет создать миниатюрный сад в стеклянной емкости – флорариум и принять участие в играх на скорость и логику. На следующий день, 2 июля, гости смогут научиться расписывать деревянные спилы, 3 и 4 июля – научиться технике рисования на воде эбру.

На площадке "Креатив" 1 июля желающие создадут эластичную игрушку слайм, 2 июля – авторскую бейсболку, а 3 и 4 июля – оригинальный шопер.

Для посетителей роллердрома вечером 1 июля проведут час с "Союзмультфильмом" и покажут сериал "Умка" на большом экране, 2 июля с 10:00 и с 14:30 можно будет покататься на роликах. А в 20:00 3 июля состоится кинопоказ под открытым небом.

На веранде главного павильона 2 июля вечером можно будет сыграть в настольную игру "Мафия", а с 10:00 3 июля здесь состоится спортивный мастер-класс по развитию выносливости и гибкости.

Кроме того, 2 июля на Сретенском бульваре для детей пройдет мастер-класс Российской государственной библиотеки "Волшебный бестиарий". Посвященная Корнею Чуковскому встреча состоится 4 июля, а занятие по мотивам серии книг "Вовка с Хвостиком" писательницы Ани Доброчасовой состоится 6 июля.

Продолжаются экскурсии по Киностудии Горького для детей в возрасте от шести лет и взрослых. Здесь:



3 июля с 15:00 участники узнают, как создавали известные отечественные киноленты. Гости увидят костюмы и реквизит из таких картин, как "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал", "Юность Петра";

6 июля в 14:00 и 16:00 можно будет побывать в коридорах киностудии и увидеть кинотехнику. Еще можно будет посмотреть костюмы из киносказок, в том числе "Морозко", "Королевство кривых зеркал" и "Финист – Ясный сокол".

Цирковые дивертисменты состоятся 4 июля в 19:00, 5 и 6 июля в 14:00 и 18:00. В ландшафтном парке "Южное Бутово" выступят артисты Большого московского государственного цирка, в Измайловском парке пройдет представление "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" – программа "Алжирские львы".

Между тем в арт-павильоне "Домашние животные" проекта "Сделано в Москве" в парке "Ходынское поле" 4 июля пройдет лекция "Интересные обитатели для домашних аквариумов".

В творческой мастерской (пальмовая оранжерея) на Тверской площади 5 июля можно будет сделать воздушного змея, рыбку-витраж, стеклянную сказку и ловца солнца.

На фестивальной площадке "Московские сезоны" на Стартовой улице пройдет серия различных мастер-классов. Ребята создадут дневник для путешествий, а также смогут расписать емкость для летних напитков или сшить дорожную подушку.

В Государственном Дарвиновском музее 5 июля отпразднуют День семьи, любви и верности. В программу войдут мастер-классы, игры и авторские экскурсии. Если позволит погода, то крыша музея превратится в импровизированную концертную площадку в формате открытого микрофона.

В музее-заповеднике "Царицыно" также пройдет ежегодный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. На сцене покажут спектакли Московского музыкального театра юного актера и Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", а также выступят юные артисты театральной студии "Непоседы".

В интерактивной зоне дети смогут попробовать свои силы в соревнованиях по мегабоулингу, полипонгу, гигантскому баскетболу и другим видам спорта. Известные спортсмены проведут мастер-классы по футбольному фристайлу.

Также в лектории на мастер-лекции "Как делать мультики" маленькие участники фестиваля смогут узнать о создании мультфильмов на примере мультсериалов "Дракошия" и "Магия безопасности с Дракошей Гошей".

Для любителей спорта 5 и 6 июля с 16:00 до 20:00 проведут семейные спортивные игры:



присоединиться к фитнес-зарядке и веселым стартам можно 5 июля в зоне отдыха "Тропарево";

соревнования по метанию снаряда в цель, подушечным боям и прыжкам в мешках состоятся в детском парке "Фили";

в Академическом парке приглашают поиграть в тэг-регби, баскетбол, пионербол, вышибалы и боулспорт.

Также познакомиться с традиционными играми разных стран можно 5 июля на площадке "Московские сезоны" в районе Некрасовка, а 6 июля – в зоне отдыха "Тропарево".

Турниры по лазертагу и мини-ориентированию пройдут 5 июля на площадке между улицей Мусоргского и проездом Дежнева, 6 июля – на стадионе "Авангард". В свою очередь, турнир по юкигассену состоится 5 июля в сквере имени М. П. Судакова, а 6 июля – в детском парке "Фили".

На площадке "Московские сезоны" в районе Некрасовка 6 июля можно будет принять участие в турнирах и мастер-классах по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната.

В сквере имени М. П. Судакова с 16:00 пройдут спортивно-логические игры. Посетить турниры по настольным играм можно будет в Академическом парке столицы. В Измайловском парке 6 июля будут отмечать День скакалки.

Ежедневно (кроме понедельника) будут открыты спортплощадки "Московского спорта". Посетить их можно всем желающим старше 14 лет. На улице Земляной Вал можно заниматься на скалодроме и в скейт-парке, а профессиональные рампы для скейтбординга находятся на улице Коровий Вал, дом 1.

Каждое воскресенье в торговом центре "Сказка" в 10:00 начинается праздник "Ягодное лето". Для детей проводят кулинарные мастер-классы, занятия по художественной росписи и шоу мыльных пузырей.

Вместе с тем в кинопарке "Москино" на площадке около натурного хромакея 5 и 6 июля пройдут анимационные игры. Также дети смогут поучаствовать в новых постановочных съемках киноленты "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова. Съемки пройдут на площадке "Центр Москвы".

Кроме того, состоятся новые постановочные съемки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова.

Научиться играть на инструменте ханге можно 6 июля по адресу: Киевская улица, дом 24.

На фестивальной площадке "Московские сезоны" в кулинарной студии на Ореховом бульваре 6 июля юные гости займутся летним меню. В список мастер-классов войдут компот, окрошка, цукини с мягким сыром и сладким перцем и многое другое.

Занятия по кулинарии для ребят с 18:00 также пройдут в ресторане по улице Хабарова, дом 2.

Между тем мероприятия ко Дню молодежи посетили около 670 тысяч человек. Активности прошли более чем на 250 площадках, в том числе в рамках "Лета в Москве". Флагманским событием стал фестиваль "День молодежи" на Болотной площади, в котором приняли участие 110 тысяч человек.

В рамках фестиваля прошло более 100 различных мастер-классов, тематических встреч и лекций. На нем выступили свыше 600 молодых артистов.