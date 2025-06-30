Около 670 тыс человек посетили мероприятия ко Дню молодежи в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мероприятия ко Дню молодежи посетили около 670 тысяч человек. Активности прошли более чем на 250 площадках, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве", рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Флагманским событием стал фестиваль "День молодежи" на Болотной площади, в котором приняли участие 110 тысяч человек. Он состоялся в соответствии с единой всероссийской концепцией "Знай. Люби. Гордись. Приумножай".

"День молодежи вновь показал, насколько энергична, талантлива и активна наша столичная молодежь. Москва – это действительно город возможностей, где каждый молодой человек может найти себя, реализовать мечты и начать менять будущее уже сегодня", – цитирует Драгунову портал мэра и правительства города.

По ее словам, День молодежи каждый год становится напоминанием о том, что столица поддерживает инициативы ребят и создает условия для роста.

В рамках фестиваля прошло более 100 различных мастер-классов, тематических встреч и лекций. На нем выступили свыше 600 молодых артистов. Танцевальное шоу показали участники творческого лагеря "Молодежь Москвы", организованного в кинопарке "Москино". Также состоялся летний Кубок молодежи Москвы по КВН.

Кроме того, на спортивной площадке прошел региональный этап Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо". На сцене фестиваля прошло открытие патриотического лагеря "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

В музыкальной части выступили хедлайнеры: группы "Градусы", "Комната культуры", PIZZA и другие. Также прошел акустический концерт "Молодежный неформат".

В парке искусств "Музеон" был открыт павильон "Гордись". Столичная молодежь приняла участие в диалогах с героями России. В парке также работал павильон, посвященный волонтерству и благотворительности. В нем открыли "Добрую мастерскую".

На двух площадках фестиваля работало более 20 интерактивных и тематических пространств.

Принять участие в различных активностях можно было на культурных площадках, среди которых ВДНХ, музеи и парки. На выставке провели несколько экскурсий, в том числе в центре "Космонавтика и авиация". Также состоялась книжная выставка "Молодость – это фантастика" в Культурном центре ЗИЛ и Доме А. Ф. Лосева.

Молодежный день организовали и в "Цифровом деловом пространстве" в рамках форума социального предпринимательства "Больше чем бизнес". Там работали проектные лаборатории и киногостиная.

В парке "Зарядье" молодежь принимала участие в фестивале "Новая классика", программа которого была посвящена 125-летию со дня рождения пианиста, композитора-авангардиста и музыкального новатора Александра Мосолова. В клубе "Атом" прошел квартирник в творческой мастерской "Музообразие".

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на мероприятия, посвященные истории города и его архитектурным памятникам. Они пройдут в рамках "Лета в Москве". Гостей ждут около 100 мастер-классов, выставок и экскурсий, их познакомят со знаковыми архитектурными памятниками.

Участники мероприятий должны предварительно зарегистрироваться на странице проекта. Список занятий будет обновляться каждую неделю.

