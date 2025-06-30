Киностудия имени Горького в Москве открыла культурное пространство с экскурсиями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Киностудия имени М. Горького в столице открыла культурное пространство с экскурсиями, сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на замгендиректора по развитию новых направлений студии Юлию Давыдову.

Еженедельные экскурсии, помогающие актуализировать историю отечественного кинематографа, проходят в рамках проекта "Лето в Москве". Специалисты помогают посетителям узнать больше о кино, истории студии, рассказывают о жизни и творчестве режиссеров и актеров.

При этом в 2023 году учреждение перешло в ведомство столичного правительства и вошло в состав Московского кинокластера, что позволило увеличить количество посетителей. В прошлом году на студии провели 435 экскурсий, гостями которых стали свыше 5 тысяч человек. Показатель вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Еще 47 экскурсий было проведено с начала июня текущего года.

Давыдова обратила внимание, что экскурсионные программы проходят в год 110-летия Киностудии. Популяризировать историю помогают как знаковые фильмы из золотой коллекции, исторические костюмы и техника, так и имена знаменитых деятелей кино, предметы со съемок и материалы из фонда.

"И, конечно, стараемся включить кино в городской контекст и культурную динамику сегодняшнего дня. Один из ключевых проектов сезона готовится к запуску уже осенью этого года – аудиопроменад, посвященный Татьяне Лиозновой", – отметила Давыдова.

Летом гости студии смогут посетить выставки костюмов, реквизита из классических фильмов. Например, в экспозиции будут представлены предметы из лент "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Семнадцать мгновений весны" и других.

Ранее в кинопарке "Москино" и на Киностудии Горького побывали иностранные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты из 20 стран. Площадки столичного кинокластера особо отметил сербский режиссер-документалист Милан Янкович. По его словам, подобных мест для кинопроизводства в мире мало, однако в Москве находится уникальный проект, о котором можно было бы снять кино.