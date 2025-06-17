Иностранные режиссеры побывали в кинопарке "Москино" и на Киностудии Горького

Фото: пресс-служба московского кинокластера

Иностранные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты из 20 стран побывали в кинопарке "Москино" и на Киностудии Горького в рамках XIX Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости посетили главные площадки кинопарка, в числе которых "Соборная площадь Москвы", "Центр Москвы" и "Ковбойский городок", и оценили возможности "Москино". Индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций для съемок самых разных проектов. Он отметил, что здесь можно создавать как фантастические, так и исторические фильмы, используя натурный хромакей или площадки "Улицы Берлина" и "Москва 1940-х".

"Каждая декорация сделана с достоверностью и пристальным вниманием к деталям. Это масштабный проект, которому нет равных в Европе. Отношения России и Индии укрепляются и развиваются с каждым годом, поэтому я надеюсь, что наше партнерство принесет интересные совместные проекты", – добавил он.

Международная делегация посетила Киностудию Горького, которая к концу текущего года расширится до 100 тысяч квадратных метров. Площадки столичного кинокластера особо отметил сербский режиссер-документалист Милан Янкович. По его словам, подобных мест для кинопроизводства в мире мало, однако в Москве находится уникальный проект, о котором можно было бы снять кино.

В свою очередь, режиссер Мухаммет Беяздаг, приехавший из Турции, указал на масштаб столичных площадок и заявил, что расскажет о них коллегам. Он подчеркнул, что в таких локациях кинопроизводители могут реализовать идеи любой сложности.

Иностранные режиссеры и продюсеры могут воспользоваться мерами поддержки для съемок в Москве. С 1 апреля для производства международных фильмов и сериалов в столице предусмотрен грант, на который могут рассчитывать съемочные команды, состоящие из местных и зарубежных кинокомпаний.

Специалисты смогут получить компенсацию до 30% расходов на создание фильмов. Максимальная сумма выплат по одному проекту – 50 миллионов рублей. Мера поддержки поможет развитию киноиндустрии в Москве и сделает город более привлекательным для участников международного рынка.

До этого московский кинокластер принял режиссеров Оливера Стоуна и Эмира Кустурицу. Последний назвал кинопарк удивительным местом и уникальной для всего мира площадкой для натурных съемок. Вместе с тем режиссер заявил, что на "Москино" у него большие планы, поскольку именно там он хотел бы снять трилогию по произведениям Николая Гоголя.

