Собянин: более 1 тыс заявок поступило в кинокомиссию "Москино" с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 1 тысячи заявок поступило в кинокомиссию "Москино" с начала 2025 года. Это на 53% больше, чем годом ранее, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, каждая четвертая заявка – на съемки в кинопарке "Москино". Он является одной из самых популярных площадок столицы. Только за три месяца там реализовали 15 проектов.

Такой интерес стал результатом уникальных возможностей кинопарка, подчеркнул градоначальник. Там можно быстро воплотить различные идеи. Например, для проекта "В списках не значился" примерно за 90 дней построили натурную площадку "Брестская крепость", а для фильма "Буратино" – целый итальянский город, отметил Собянин.

Кинокомиссия помогает съемочным группам на протяжении всего пути – от подачи заявок до получения разрешений и координации. Кроме того, на съемочных площадках работают кинокомиссары. В этом году они выезжали на 265 съемок. Все это существенно упрощает съемочный процесс и дает толчок развитию киноиндустрии, резюмировал мэр.

Ранее "Москино" посетил сербский режиссер Эмир Кустурица. Он назвал кинопарк уникальной для всего мира площадкой для натурных съемок, а также заявил, что у него на "Москино" большие планы. Режиссер уточнил, что хотел бы снять там трилогию про произведениям Николая Гоголя.