Съемки сериала о работе врачей завершились на кинозаводе "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Съемки медицинского сериала "Склиф" закончились на кинозаводе "Москино". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Для этого проекта были воссозданы декорации флагманского центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Созданием сериала занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с телеканалом ТНТ.

В нем рассказывается история врача-травматолога Евгении Покровской, которая каждый день сражается за жизни пациентов и сталкивается с предвзятостью со стороны коллег. Главную роль в сериале сыграла актриса Кристина Асмус.

Режиссер проекта Мария Агранович отметила, что в России очень любят медицинские сериалы, которые в большинстве своем либо комедийные, либо про отношения. В данном случае упор был сделан именно на медицинскую составляющую.

"На новой площадке кинозавода, у нас была возможность построить больницу, где все выглядит по-настоящему. Во время съемок стало понятно, что нас дальше свяжет долгая профессиональная совместная деятельность со всеми новыми проектами кинокластера. Так всегда случается, особенно после съемок в павильонах. Я очень рада, что здесь оказалась", – добавила Агранович.

По словам главы съемочной группы Алексея Пенькова, большую роль сыграли удобное расположение кинозавода "Москино" и просторный размер павильона. Кроме того, во время съемок удалось добиться чистого звука. Отмечается, что в сериале покажут много сцен из операционных, для которых были построены специальные декорации.

"У нас даже была возможность запускать настоящие скорые, привозили "больных", распределяли их по палатам. Все очень удобно, и если нужна перестановка, то это не занимает много времени", – рассказал Пеньков.

Ранее в кинопарке "Москино" завершились съемки остросюжетного детективного сериала с элементами боевика "Смерш. 1944". Режиссер проекта Михаил Кабанов рассказал, что съемки проходили на натурных площадках "Витебский вокзал", "Москва 1940-х годов" и "Уездный город".

Сергей Собянин отмечал, что в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства. В частности, в столице появятся модели различных городских объектов с максимальной детализацией.