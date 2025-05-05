В московском кинокластере завершились съемки сериала о майоре Громе

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Игра"; режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studios, "Плюс Студия"

В столичном кинокластере "Москино" завершились съемки сериала, основанного на популярной франшизе "Майор Гром", передает портал мэра и правительства города.

Проект позволит расширить истории ключевых персонажей и расскажет о противостоянии героя с преступным миром и его врагами. Кроме того, в сюжете появятся новые герои, которые помогут развитию киновселенных Bubble Studios и "Плюс Студии".

По словам продюсера и руководителя "Плюс Студии" Михаила Китаева, события будущей картины происходят в Санкт-Петербурге, но из-за плотного графика актеров и творческой группы было решено снимать ее в Москве.

"Это масштабный проект, для съемок которого требовались не только натурные площадки, но и большие павильоны для возведения декораций. В "Москино" мы нашли большие павильоны, идеально подходящие для реализации наших творческих замыслов", – рассказал он.

Например, кинопарк и кинозавод "Москино" позволили в мельчайших деталях воссоздать интерьер квартиры Игоря Грома, палаты Сергея Разумовского и даже улицы Петербурга.

Вклад кинокластера отметил и режиссер ленты Соберсаша (Александр Пьяных). Он напомнил, что фильмы о майоре Громе создали уникальный визуальный образ альтернативного Санкт-Петербурга с его узнаваемыми местами. Для сериала потребовалось вернуться в некоторые из них. Однако, поскольку съемки проходили в столице, площадки "Москино" помогли решить эту задачу.

В свою очередь, продюсер и сооснователь Bubble Studios Артем Габрелянов добавил, что процесс создания сериала стал непростым испытанием, но при этом открыл новые перспективы. Он также подчеркнул инфраструктуру, оснащение и удобное расположение кинозавода "Москино", которые "приятно удивили" команду. По его словам, в нем было все необходимое, кроме постоянной тематической зоны киновселенной.

К главным ролям в сериале вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко и другие. Премьера состоится в 2025 году на платформе "Кинопоиск".

Ранее в столичном кинокластере завершились съемки медицинского сериала "Склиф". Для этого проекта были воссозданы декорации флагманского центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Картина расскажет историю врача-травматолога Евгении Покровской, которая каждый день сражается за жизни пациентов и сталкивается с предвзятостью со стороны коллег. Главную роль в сериале сыграла актриса Кристина Асмус.

