Более 50 мероприятий для детей пройдет летом в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Текущим летом в кинопарке "Москино" запланировано свыше 50 мероприятий для детей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Каждые выходные там проводят занятия для детей от 3 лет, на которых юные гости могут создать собственную кинохлопушку, а также раскрасить тарелку, на которой сначала пишут имена съемочной группы, а потом разбивают ее на счастье. Также горожан пригласили поучаствовать в занятиях по актерскому мастерству, вокалу и танцам.

Посетители экскурсии "Камера! Мотор!" смогут узнать о различных профессиях киноиндустрии: скрипт-супервайзера, бутафора и фокус-пуллера. Они увидят подручные материалы профессионального гримера. Еще одна экскурсия под названием "Крупным планом" расскажет о профессии оператора. Во время другой экскурсии "Стоп! Снято!" горожане смогут разгадать загадки, выполнить задание и в конце найти сценарий фильма "Абракадабра".

В рамках смен детского летнего клуба "Москва – город возможностей" проекта "Московские каникулы" можно будет узнать исторические факты о Москве и понять профессию сценариста, познакомиться с театрами столицы и даже записать свою песню. Мероприятия проходят с 08:30 до 19:00. Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 15 лет.

На Фестивальной площадке кинопарка проходят выступления артистов цирка шапито. Посетить выступления жонглеров, гимнастов, клоунов и иллюзионистов можно до 7 сентября по пятницам в 19:00, а по выходным и праздничным дням – в 14:00 и 18:00. Длительность представления – 1,5 часа. Участие в мастер-классах, экскурсиях и других указанных мероприятиях платное.

Кроме того, игры с аниматорами доступны посетителям на площадке у хромакея. Во время школьных каникул там проведут свыше 30 различных развлекательных мероприятий, участие в играх входит в стоимость входного билета в кинопарк.

Также каждые выходные в "Москино" проходят постановочные съемки. Гости смогут пройти маршем в рамках съемок фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", а также исполнят роль Буратино или гостя таверны из фильма "Три мушкетера". Горожане сыграют в съемках по мотивам комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Участие входит в стоимость входного билета.

Обладатели входного билета в кинопарк также получат возможность посетить спектакли и музыкальные концерты на площадке "Театр Гонзаги". Дети смогут увидеть постановку по мотивам сказки "Алладин", световые шоу, выступления музыкантов и многое другое.

С января 2025 года в кинопарке регулярно проходят дни студенческих съемок. В них уже приняли участие 70 начинающих кинематографистов, которые сняли 10 творческих работ. Всего с начала прошлого года в различных программах кинокластера приняли участие более двух тысяч молодых специалистов.

За время работы "Москино" уже сняли свыше 120 проектов различных форматов: 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов. Всего представителям индустрии доступны 24 натурные площадки и четыре павильона кинопарка.

