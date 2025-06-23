В кинопарке "Москино" за время его работы снято свыше 120 проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

За все время работы кинопарка "Москино" здесь сняли свыше 120 проектов разных форматов, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В их число входят 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов. Всего представителям индустрии доступны 24 натурные площадки и четыре павильона на территории площадью 180 гектаров.

"Кинопарк пользуется популярностью у профессионального сообщества", – отметила Сергунина.

Наиболее популярными у специалистов стали локации "Центр Москвы", "Витебский вокзал" и "Аэропорт Юрово".

Кроме того, в текущем году в кинопарке открыли еще шесть новых декораций, включая "Брестскую крепость". Эту натурную площадку построили для картины "В списках не значился". Для этого даже воссоздали брестский костел Святого Казимира, Тереспольские ворота, здания казарм и другие объекты крепости.

Еще одной локацией стали "Палаты князя Андрея", где снимался сериал "Князь Андрей" о жизни Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. На этой площадке можно увидеть редкую архитектуру XII века с расписными храмами и резными колоннами.

В декорациях Владивостока образца 1910–1930-х годов снимали сериал "Арсеньев", в котором рассказывается о судьбе писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Всего с начала текущего года кинокомиссия "Москино" приняла свыше тысячи заявок на съемки в Москве, а каждая четвертая из них проходит на натурных площадках кинопарка. Кроме того, в структуру столичного кинокластера входят киностудия Горького, сеть кинотеатров и кинозавод "Москино".

Ранее иностранные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты из 20 стран смогли побывать в кинопарке и на киностудии Горького в рамках медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".

Итальянский режиссер Лоренцо Скуарча после посещения "Москино" заявил, что кинопарк может войти в число ведущих киностудий Европы. По его словам, это место нельзя сравнить даже со студиями в Голливуде.

