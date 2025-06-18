Сериал по мотивам фильма "Москва слезам не верит" сняли в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/фото со съемок проекта "Москва слезам не верит. Все только начинается"

Восьмисерийный музыкальный сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" по мотивам культового советского фильма сняли в кинопарке "Москино". Некоторые сцены снимали также в центре столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

Мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышла в 1979 году и получила премию "Оскар". В новом сериале в центре сюжета будет судьба трех подруг, которые в начале 2000-х годов приезжают в российскую столицу в поисках любви и счастья. При этом зрителей ждет не просто современная версия советского фильма, в новая история.

Одну из главных ролей в сериале исполнил актер Андрей Максимов, известный по проектам "‎Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Фишер". Он рассказал, что ему интересно, как зритель его воспримет в качестве положительного героя, так еще и поющего. По его словам, в кинопарке ему очень понравилось работать в "Ковбойском городке". Максимов отметил, что все интерьеры выполнены первоклассно.

Также в сериале роли сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Мария Камова и другие актеры. Режиссерами проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Как указала Долматовская, одной из главных тем в сериале является женская дружба, которая прошла через года. Для съемок в "Москино", помимо площадки "Ковбойский городок", использовались декорации "Провинциальные города Европы".

Кроме того, съемочный процесс проходил в Москве на Котельнической набережной, Пушкинской площади и в телецентре "Останкино". Финальную сцену сняли на Тверском бульваре. В работе принимали участие 200 танцоров, 100 актеров и столько же сотрудников съемочной группы.

Организацию съемок в центре столицы удалось согласовать менее чем за месяц. В результате получилось не только снять необходимые сцены, но и создать прекрасный образ города в проекте, рассказали в пресс-службе московского кинокластера.

Для воссоздания атмосферы 2000-х годов художники изучали костюмы и моду того времени. Для сериала сшили свыше 250 нарядов, еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.

Ранее в "Москино" сняли часть эпизодов военной драмы "Операция "Карпаты" – 2". Для этого были задействованы площадки "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы". Декорации были расположены недалеко друг от друга, что позволило съемочной команде быстрее перемещаться и больше времени уделять проекту.