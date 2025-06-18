Москва претендует стать мировым центром развития кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве через пять лет будет производиться до 80% российских кинопроектов, а также будут сниматься зарубежные кинокартины. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на департамент культуры Москвы.

В столице с апреля начала действовать система рибейтов для создания международных кинопроектов. Кинопроизводители получают возможность компенсировать до 30% затрат на съемки в городе. Такие меры позволят привлечь специалистов отрасли из дружественных стран.

Руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин отметил, что зарубежным кинопроизводителям интересны Москва и Россия. В 2024 году в столице прошли съемки для индийского боевика "Величайший всех времен". Ключевыми локациями стали Патриарший мост, Театральная и Манежная площади.

При этом для отечественных продакшнов Москва уже является ключевой локацией для съемок, говорится в материале.

Московский кинокластер начал работу в 2019 году в рамках проекта Сергея Собянина "Москва – город кино". Все его этапы должны быть завершены к 2030 году.

В числе флагманских объектов столичного кинокластера – кинопарк "Москино". На его территории расположены 24 натурные локации. На кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте работают семь съемочных павильонов, а также пространство музыкальных культур TAU, Центр моды и дизайна и Центр костюма и реквизита "Жар-Птица".

Ключевым объектом кинокластера является и Киностудия Горького. В нее входят две площадки – на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде.

Как рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева, на первой площадке для кинопроизводителей доступны пять павильонов для съемок, студии и комплекс костюма и реквизита. Также работает павильон виртуального продакшна – Виртуальная студия Горького.

При этом площадки Московского кинокластера уже сейчас пользуются высоким спросом у кинопроизводителей. Как рассказывал мэр столицы, в 2024 году на объектах его инфраструктуры было снято 120 проектов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В частности, на территории кинопарка и кинозавода "Москино" снимался сериал о майоре Громе. Также в кинопарке снимался фильм "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева, вторая часть сериала "Самогон" и шпионская драма "ГДР". К примеру, для кинокартины "В списках не значился" были построены масштабные декорации Брестской крепости.

Также кинопарк "Москино" не только помогает реализовывать масштабные проекты съемочным командам, но и позволяет туристам соприкоснуться с местами, где снимались картины.

Вместе с тем российским производителям предоставляются гранты за создание образа Москвы в кино с максимальным размером до 15 миллионов рублей. В прошлом году их получили семь полнометражных фильмов, три сериала и один короткометражный фильм.

Ключевые объекты Московского кинокластера продолжат расширяться. К 2026 году в кинопарке "Москино" появится еще 12 натурных площадок, в том числе "Шахты", "Восточноевропейский город", "Русский средневековый город" и другие. На территории кинозавода к следующему году станут доступны 15 съемочных павильонов.

На площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна достраивается новый производственный комплекс. Продолжаются работы по созданию нового центра костюма и реквизита.

На другой локации киностудии, в Валдайском проезде, строится студийно-производственный комплекс с 10 съемочными павильонами и студиями. Там же появится центр виртуальных технологий.

Модернизацию Киностудии Горького планируют завершить до конца 2025 года, возведение кинозавода "Москино" – до конца 2026-го, а реализацию основного этапа развития кинопарка "Москино" – до 2030-го.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" сняли музыкальный сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" по мотивам советского фильма. В центре сюжета будет судьба трех подруг, которые в начале 2000-х годов приезжают в российскую столицу в поисках любви и счастья.

В сериале роли сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Мария Камова и другие актеры. Режиссерами проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.